佐賀県神埼市は17日、総額213億5千万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。子育てや防災分野などを重視する編成。過去最大だった前年度比で1・9％減だが、06年の合併以来3番目の規模となった。20日開会の市議会定例会に提案する。予算案には、市南部地区で災害時の食料や飲料を備蓄する施設の整備事業費（4億7782万円）▽小中学校体育館の空調整備事業費（951万円）▽中高生の海外研修支援事業費（240万円）▽乗り合いタ