夏目漱石の小説「こころ」を題材にした「第6回オンライン高校生文学模擬裁判選手権」に長崎県立壱岐高の2年生9人が挑戦した。インターネット上でつながった対戦校とそれぞれ検察官と弁護士の役になりきり、小説の登場人物が有罪か無罪かを立証する試み。教室からは「異議あり」などの声が上がり、緊迫した法廷の雰囲気を醸していた。大会は、龍谷大文学部の札埜（ふだの）和男研究室などが2020年に始めた。決められた時間内に