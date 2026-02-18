長崎ランタンフェスティバルに合わせ、長崎市宿町の長崎ペンギン水族館が、オリジナルのランタンや鮮やかなオブジェ約100点を飾る「魅惑のランタン展」を開いている。波に乗ったり、ギターを弾いたりするペンギンなど中国で制作されたオブジェのほか、同館職員がフグの皮を使って手作りしたフグちょうちんなどが楽しめる。飼育展示課の大場風騎さんは「生き物の生きている状態とランタンとを間近で見比べて楽しんでほしい」と