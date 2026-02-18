佐賀県武雄市は17日、総額307億6316万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。過去最大規模だった前年度から7351万円（0・2％）の減少。大雨の度に洪水が発生する橘町東川流域の治水対策費（1800万円）や、自動車学校と連携した認知症の早期把握と対策強化費（674万円）などを盛り込んだ。予算案を含む27議案を24日開会予定の市議会定例会に提案する。当初予算にはこのほか、小学校での給食費無償化と中学校での半額補助費