福岡市東区で金丸金次郎さん＝当時（80）＝と妻の愛子さん＝同（73）＝が殺害された未解決事件の発生から、今年で25年になる。金丸さんの次女の藤堂早苗さん（70）＝千葉県松戸市在住＝は福岡東署員らと13日、同区のイオンモール香椎浜で情報提供を呼びかけるチラシを配った。事件は2001年2月26日、同区若宮5丁目の金丸さん宅で、2人が亡くなっている状態で発見された。夫婦は同17日夜頃に殺害されたとみられる。室内を物色さ