不登校の生徒に対応する福岡市立百道松原中（早良区）が、新年度の生徒を募集している。市内在住で不登校やその傾向がある新1年生が対象。事前面談と約1カ月の授業体験が必須で、生徒の様子を踏まえて転入学検討委員会が最終判断する。転入学は6月。同中は「学びの多様化学校」として昨年4月に開校。初年度は想定の2倍以上の転入学希望があった。授業はゆとりのある1日4コマで、朝や帰りの時間には生徒同士が交流する機会もあ