県内の企業や団体が災害対応を紹介するイベント「さが駅前防災フェス」が15日、佐賀市のJR佐賀駅前交流広場で開かれた。訪れた人たちは、消防車の仕組みを学んだり、災害時に活躍するドローンの説明を聞いたりして、防災の知識を深めた。一般社団法人「佐賀災害支援プラットフォーム」（SPF）が主催。行政と社会福祉協議会、市民社会組織（CSO）に加え、民間企業も含めた連携を強めようと初めて企画した。公益社団法人「ピー