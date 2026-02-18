小倉井筒屋（北九州市小倉北区）で25日まで開催中の「新潟・長野物産展」をPRしようと、関係者らが西日本新聞社北九州本社を訪れ、来場を呼びかけた。にいがた産業創造機構と信州・長野県物産振興協会が主催する恒例の物産展で4回目。総菜やスイーツなど食品39店、食器や染め物など工芸品17店が出店。新潟県産の魚介類を使ったすしや長野県のざるそば、同県のヤマブドウのつるで編んだバッグなどが並ぶ。新潟の酒をそろえた特