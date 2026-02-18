福岡県嘉麻市内の小学生たちが、近畿大産業理工学部の学生と制作した作品など約90点が並ぶ「2025年度アートキッズ展」が織田廣喜美術館（同市上臼井）で開かれている。柔軟で自由な発想から生まれたキャラクターは独創性にあふれ、来館者の目を引く。22日まで。キッズ展は、子どもたちに芸術への興味を育んでもらう教育普及事業の一環。25年度は市内外の小学生14人が参加し、昨年6月に制作開始。生成AI（人工知能）で作られ、