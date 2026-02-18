福岡市は昨年初めて行った国指定史跡・福岡城跡（同市中央区）の天守台内部の発掘調査を改めて実施する考えを明らかにした。前回よりも発掘範囲を拡大し、さらに深く掘り、江戸時代とみられる天守台造成当時の地層などを探るという。天守台の外側の調査を含めた関連経費5249万円を2026年度一般会計当初予算案に計上した。