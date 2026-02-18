松本裕（ソフトバンク）が実戦を意識し始めている。合宿で2度目のブルペン投球。対戦相手をイメージし「配球を考えながら（コースを）散らして投げた」と34球を投じた。受けた中村（ヤクルト）の後方で見守った井端監督は「個人的には一番タイミングが取りづらい、苦手な投手。投げれば投げるほど球速が上がるのも彼のすごいところ」と絶賛。投球練習後はアドバイザーのダルビッシュ（パドレス）らと変化球の握りなどについて話