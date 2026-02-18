右肘のコンディション不良で出遅れていた藤井が宮崎キャンプに合流し、ブルペンで捕手が立った状態で20球を投げた。筑後のリハビリ組では既に傾斜からの投球も再開しており、右肘に痛みはないという。「開幕を目指しているが、そこは状態次第。状態があまり良くないのに『もういけます』というのはチームに迷惑がかかる。まずいける状態をつくることが最優先」と慎重だった。