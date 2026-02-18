ドラフト3位新人の鈴木豪（大商大）がアピールに成功した。B組（2軍）でライブBP（実戦形式の打撃練習）に初登板。嶺井からスライダーで空振り三振を奪うなど打者5人に対して3奪三振で、安打性の当たりは1本だった。最速は143キロ。「カットボールが思ったより良くて、使っていけるという手応えがあった。A組（1軍）に呼ばれるように頑張りたい」と話した。