ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が17日、本塁打、打点の2冠に輝いた2024年以来2年ぶりのタイトル奪還を誓った。春季キャンプでは14日の宮崎合流以降、連日12時間近い猛練習に励んでいる。巻き返しを期す大砲は「（今キャンプは）いつもとは違って調整より、体をつくり直して、もう一回タイトルを取るという強い思い」と鼻息は荒い。17日のランチ打撃では69スイング中、柵越え21本。ともに打った柳田も時折驚きの声を上げる