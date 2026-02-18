16日、火事があった広島県東広島市の住宅の敷地で男性が首を刺され死亡した事件で17日、警察は殺人と放火事件として捜査本部を設置しました。■“強盗に襲われ火をつけられた”16日未明、広島県東広島市にある一軒家で火事が発生。近隣住民からの通報「建物の2階から火が出ている」屋根が大きく焼け落ち、黒く焼け焦げた2階部分。建物を入念に調べる捜査員の姿も。近隣住民「（16日午前）4時前だったかな。急にカンカンなって、煙