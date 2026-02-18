◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)銅メダルを獲得した女子団体パシュート日本代表の佐藤綾乃選手が思いを語りました。2018年平昌大会の金、2022年北京大会の銀に続き、同種目3大会連続でのメダル獲得となった日本。佐藤選手は表彰式後、「正直すごく悔しい。新しいメンバーでやってきて、銅メダルでも悔しがれるくらい自分たちも成長したんだなと思う