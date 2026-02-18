【ニューヨーク＝木瀬武】トランプ米大統領は１７日、自身のＳＮＳに、日米関税交渉に基づく対米投資を巡り、日本側と１号案件で合意したと発表した。テキサス州に液化天然ガス（ＬＮＧ）施設、オハイオ州にガス火力発電所、ジョージア州に重要鉱物の施設をそれぞれ整備するとしている。トランプ氏は「日米にとって歴史的な瞬間だ」と投稿した。