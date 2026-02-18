「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が圧巻の五輪デビューを飾った。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めるなどほぼ完璧な演技で自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点をマークし、首位発進を決めた。五輪でのトリプルアクセル成功は伊藤みどりさん、浅田真央さん、樋口新葉さんの３人で、中