愛知県の東三河地方の県立高校で、生徒5人のはしかの感染が相次いで確認されました。愛知県などによりますと、豊川市に住む男子高校生が今月9日以降、40度を超える発熱や発疹などの症状が出て一旦収まったものの、再び悪化して入院し、16日にはしかの感染がわかりました。その後、17日までに豊橋市と豊川市に住む男子高校生4人も発熱などの症状が出てはしかの感染が確認されました。5人は東三河地方の同じ県立高校に通ってい