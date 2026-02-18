【モデルプレス＝2026/02/18】女優の原菜乃華が、4月2日に放送スタートするドラマ『るなしい』（テレビ東京・毎週木曜深夜24時30分〜／放送後TVerにて見逃し配信＆U-NEXT にて見放題独占配信）にて、連続ドラマ初主演を務めることが発表された。【写真】22歳人気女優、素肌輝くキャミソール部屋着姿◆人気漫画「るなしい」実写化原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。