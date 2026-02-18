【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の山田裕貴が主演を務めるTBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系スペシャルドラマ“江戸青春篇”3月26日よる8：58〜／3月27日よる8：57〜2夜連続放送・3月27日放送後U-NEXTでドラマシリーズ“京都決戦篇”配信）。新撰組の生みの親・松平容保役として、松本潤が出演することが発表された。【写真】「ちるらん」“人斬り以蔵”役のSTARTOアイドル◆松本