1話ゲストで出演すると、瞬時に説得力とリアリティーをもたらす。その表情やしぐさに感情をぐいっともっていかれる。華はなくとも実がある、そんな俳優があまたいる日本の芸能界だが、ドラマ界では実がなくても華のある人を主演に据えることが多い。集客力と話題性重視で、結果的に何をやっても同じに見える主演級俳優が誕生してしまう。【写真を見る】実力派「32歳美人女優」とは？が、実力重視で託したいという制作側の願い