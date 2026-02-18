リンクをコピーする

【経済指標】 ＊NY連銀製造業景気指数（2月）22:30 結果7.1 予想6.3前回7.7 ＊NAHB住宅市場指数（2月）0:00 結果36 予想38前回37 【カナダ】 ＊消費者物価指数（CPI）（1月）22:30 結果0.0% 予想0.2%前回-0.2%（前月比) 結果2.3% 予想2.4%前回2.4%（前年比) 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・日本の対米投資「１号案件」をＳＮＳ投稿で発表。 ・オハイオ州のガ