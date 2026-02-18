Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１７日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開。高卒３年目のシーズンを迎えたＭＦ芹生海翔が、慣れ親しんだポジションでの飛躍を誓った。芹生は前節・１４日の松本戦で先発して９０分フル出場。後半のピンチにはゴール前で体を投げ出してシュートをブロックするなど、献身的な守備で２―０の完封勝利に貢献した。公式戦のスタメンは入団１年目の２４年７月以来。そしてボランチを任されたのは初めてだっ