◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点をマーク。今季シニア１年目の１７歳が、笑顔の五輪デビューを果たした。冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、勢いに乗った。五輪