タリーズコーヒーと『トムとジェリー』による7回目のコラボレーションが、きょう2月18日（水）からスタートする。アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフにしたドリンクや、“チーズ”をイメージした黄色をメインカラーにしたコラボグッズが登場する。【画像】ホイップに突っ込むタフィーの可愛いおしり…コラボ商品全部見せ1940年の誕生以来、世代を超えて親しまれてきた「トムとジ