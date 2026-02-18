◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム(SP)に五輪初出場の中井亜美選手が登場。完璧な演技で78.71点をマークしました。中井選手は冒頭のトリプルアクセルを完璧に着氷させ笑顔で演技をスタートさせると、続くトリプルルッツ+トリプルトウループの連続ジャンプも成功。高いレベルの演技を次々に披露