国会議事堂＝10日衆院選を受けた第221特別国会は18日召集された。高市早苗首相（64）＝自民党総裁＝が午後の衆院本会議での首相指名選挙で、第105代首相に選出される。首相は皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、日本維新の会との連立政権による第2次高市内閣を夜に発足させる。全閣僚を再任する。衆院選で審議入りが遅れた2026年度予算案の成立を急ぐ方針。衆院定数の4分の3を占める巨大与党の誕生で、国会審議の充実が課題