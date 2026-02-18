「小倉大賞典・Ｇ３」（２２日、小倉）カシオペアＳ７着から鳴尾記念２着と巻き返し、改めて力のあるところを示したセンツブラッド。ハンデは５６キロに決まり、斉藤崇師は「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞２着から小回りでも走れていますし、荒れ馬場でも対応できる馬。このハンデも悪くないと思います」と好勝負をもくろむ。「カシオペアＳは馬体の緩さを残していましたから。今回も休み明けですが、仕上がり面は大丈夫」と、その口