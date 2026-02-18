「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉こぶし賞を制したナムラコスモス（牝、大橋）はチューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）を予定。若駒Ｓ３着のイベントホライゾン（牡、池江）は水仙賞（２月２８日・中山、芝２２００メートル）へ。〈美浦〉共同通信杯を制したリアライズシリウス（牡、手塚