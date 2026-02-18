■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート・女子シングル（日本時間18日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超える女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、初出場の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が会心の演技で78.71点の自己ベストをマークした。第4グループの1番手で登場し、力強くうなずき、