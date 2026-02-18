「ダイヤモンドＳ・Ｇ３」（２１日、東京）ステイヤーズＳ６着から約２カ月半。じっくりとここを目標に仕上げられたヴェルテンベルク。宮本師は「いい雰囲気ですよ。先週、ＣＷで追って体もできています」と仕上がりの良さに手応え十分だ。一戦ごとに着実に力もつけてきており、「前走も６着とはいえ、勝ち馬とは０秒３差です。東京は初めてですが、スタミナがある馬。直線の長い府中でどんな走りをしてくれるか、楽しみ」と