ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）が、17日深夜に放送。3月31日深夜放送をもって、最終回を迎えることが発表された。10年の歴史に幕を閉じることになり、リスナーからはこれまでの感謝と惜しむ声が寄せられている。【写真】「めっちゃかっこええです！たまらん」“雰囲気ガラリ”な撮影ショットを披露した星野源番組中盤で、星野は終了を伝えると「ついに発表させていただきました。ちょうど