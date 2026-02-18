福岡・門司港の歴史的な街並みに、新しい宿泊施設が加わります。星野リゾートは、福岡県初進出となる「BEB5門司港 by 星野リゾート」（北九州市）を2026年7月24日に開業します。コンセプトは「トキメキ海峡ステイ」。関門海峡のダイナミックな絶景を楽しめる全室海峡ビューの客室や、地元の美味しいものを持ち寄って24時間語らえるパブリックスペースなど、これまでのホテルにはなかった「自由でルーズな滞在スタイル」を提案しま