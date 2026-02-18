山田裕貴が主演を務めるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に松本潤が出演することが発表された。 参考：松本潤が考える“日曜日のドラマ”だからこそ届けたい思い座長として大事にする“対話”も 本作は、橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写化する“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たち