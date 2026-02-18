セルティックの旗手怜央は、直近の試合で低調なパフォーマンスを批判されている。それは今季初めてのことではない。昨シーズンまでは中盤の主軸だった旗手は今季、リーグ戦で22試合に出場し、１得点、２アシスト。ヨーロッパリーグでは７試合出場で３得点、１アシストを記録している。欧州での３得点は立派だが、リーグ戦の数字は十分とは言いがたい。また、内容面でも精彩を欠いた出来でたびたび批判されてきた。特に最近の