【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松本潤が、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に出演する。 ■松本潤が演じるのは新撰組生みの親で伝説の会津藩主・松平容保 『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、TBSテレビ、U-NEXT、THE SEVENが3社で初タッグを組んだ『TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト』と称した大型プロジェクトが送るドラマ。 3月26・27日の2夜連続でスペシャルドラマ「江戸青春篇」をTBSテレビで地