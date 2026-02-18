18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円高の5万7080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては513.51円高。出来高は1万2604枚だった。 TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比37ポイント高、TOPIX現物終値比47.45ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57080+470 12604 日経225