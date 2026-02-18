◇練習試合日本ハム5―3中日（2026年2月17日名護）プロのレベルはやはり高い。日本ハムの育成ドラフト1位・常谷拓輝内野手（22＝北海学園大）が17日、中日との練習試合（名護）で、1―3で迎えた4回に代走として途中出場。プロ初の対外試合出場を果たした。「真っすぐの強さだったり、変化球の切れというのはもちろん、凄いところに来たなと感じている。実戦的なボールを見ることが今後の結果につながってくるので、また