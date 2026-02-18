2026年2月16日、韓国メディア・韓国経済は「韓国で3000万ウォン爆買い、中国人観光客はこれほどだったのか」と題した記事を掲載した。文化体育観光部と韓国観光公社によると、今年の春節（旧正月）連休に当たる15〜23日に訪韓する中国人は19万人に達すると推計される。混雑を避けるために2週間ほど前から滞在している観光客数を加えると最大で25万人になると予想される。春節連休の訪韓中国人数としては過去最大規模で、昨年の春節