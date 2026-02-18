◇練習試合日本ハム5―3中日（2026年2月17日名護）日本ハムの山崎が新球に手応えを得た。2番手で今季実戦初登板し、2イニングを2安打1失点。先頭の鵜飼にソロを浴びるも、回またぎとなった4回先頭の知野はスクリューで空振り三振を奪い「明らかに合っていない三振だったので、“おっ”という感覚があった」。11日に臨時コーチで訪れた元中日の山本昌氏からスクリューを指南され、習得に励んでおり「使えそうだなという