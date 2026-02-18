◇練習試合日本ハム5―3中日（2026年2月17日名護）日本ハムの矢沢宏太投手（25）が17日、中日との練習試合で今春1号となるソロを含む2安打2打点の活躍を見せた。俊足好守で売ってきた二刀流選手は、昨季から野手一本で勝負しており、今春実戦は7試合連続安打、打率・364、8打点といよいよ打撃開眼の気配を漂わせている。スイング時に軸足から前足へ体重移動の際、体の軸が投手方向に流れる動作を「スエー」と言う。反動