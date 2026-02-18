ミラノ・コルティナ五輪4度目の五輪を終えたノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が16日、スポニチの単独インタビューに応じた。混合団体でのスーツ規定違反でメダルを逃し、一時は引退へと気持ちが傾いた北京五輪から4年。同種目で雪辱を果たす銅メダルを獲得した心境、33歳で迎える4年後の五輪への思いを語った。（取材・構成阿部令、中村文香）――4度目の五輪を終えた。今の思いや、感謝を