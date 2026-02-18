ぶっ壊れるまで振る――。ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が17日、宮崎キャンプの特打で69スイング21発の柵越えを披露した。10キロの減量で104キロとなった体にはキレが生まれ「飛距離はむしろ延びた」と手応え。故障の心配も減ることで、新たな試みとして今季は運転手を遠征に同行させ、ビジター球場でも早出＆居残りの特打を行う計画だ。西武時代の2019年以来7年ぶり「40本塁打＆120打点」へバットを振りまくる。山川が