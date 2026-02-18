「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆栗東・友道厩舎の動向。ＡＪＣＣを制したショウヘイ（牡４歳）は大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）を川田で予定。僚馬で有馬記念１１着のアドマイヤテラ（牡５歳）は再び武豊とコンビを組み、阪神大賞典（３月２２日・阪神、芝３０００メートル）へ。◆