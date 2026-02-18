日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、激化する「外野レギュラー争い」に頭を悩ませている。今春キャンプ前は右翼に鉄壁の守備を誇る万波中正（２５）、中堅に球界屈指の俊足・五十幡亮汰（２７）、左翼に一発長打が持ち味の水谷瞬（２４）を据える布陣が有力視されていた。ところが実戦が進むにつれ「第４の外野手」と目されていた二刀流で俊足の矢沢宏太投手（２５）が安打を量産。１７日の中日との練習試合（名護）でも一発を