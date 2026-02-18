「阪急杯・Ｇ３」（２１日、阪神）ブリンカー着用で変わった。アサカラキングはこれまでは逃げられないともろさを露呈していた。しかし、前走のタンザナイトＳは、最内枠で行き脚がつかずに控える形の競馬となりながらも最後まで集中して走り切った。４着とはいえ、収穫のあった一戦だ。田中助手は「前走のブリンカー着用は調教の段階から効果はあると感じていたけど、レースでも最後までやめないで走ってくれましたね」と振