ソフトバンクの柳田は山川とのランチ特打で同じ69スイングで右の大砲を上回る24本の柵越えを放った。「疲れた。まあ、ぼちぼちにはなってきたでしょう」と納得の様子だった。2年連続1月の大分自主トレに参加した又吉が、メキシカンリーグへ移籍することが発表された。35歳の“弟子”が再出発できることに「うれしいことですね。気が済むまで野球をやってほしい」と激励していた。