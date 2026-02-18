岡本に続けるか――。巨人の高卒２年目・石塚裕惺内野手（１９）が和製大砲候補として大きな期待を集めている。１７日に行われたロッテとの練習試合（那覇）には２試合連続で「４番・三塁」で先発出場。１点を追う５回無死一、三塁の場面で中犠飛を放ち、ベンチではリラックスした表情も見せた。２０２４年のドラフト１位で入団し、一軍出場はまだ９試合。９打数１安打でまさにこれからの選手だが、チーム内では?４番育成計画?