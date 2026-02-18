ソフトバンク・栗原が、あす19日のA組紅白戦で捕手として実戦再デビューすることが17日、分かった。複数イニングでマスクをかぶる予定で21年以来5年ぶりの実戦となる。「捕手・栗原」は今季、小久保監督が選択肢の一つに考える超攻撃型オーダー。三塁にその時、好調な選手を起用しつつ、さらに栗原の打力も使える利点がある。指揮官は宮崎キャンプ中の実戦について「可能性はある」と話していたが、早くも本格試用となる。「